2020-08-02T00:22:05+03:00
В мире

Посольство России в Иране опровергло слухи о попытке теракта в генконсульстве

Ранее СМИ сообщили, что террористы собирались устроить взрыв в российской дипмиссии в Реште
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Иране заявили о задержании террористаВ Иране заявили о задержании террористаФото: REUTERS
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В посольстве России в Иране отказались комментировать сообщения местной прессы о том, что экстремисты собирались совершить теракт в российском генеральном консульстве, назвав эту информацию «непроверенными слухами».

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», - сказал РИА Новости представитель дипмиссии в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на анонимный источник сообщила, что задержанный спецслужбами республики главарь террористической организации «Тондар» Джамшид Шармахд планировал устроить взрыв в генконсульстве России в Реште.

Сообщалось также, что в самой организации не подтвердили, что задержанный человек, которого показали по центральному иранскому телевидению, как Шармахда, действительно является их лидером. Однако в соцсети представители террористов написали, что «Тондар продолжит сражаться даже в отсутствие командира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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