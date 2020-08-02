2020-08-02T00:45:32+03:00
В мире

Имена двух космических туристов, которые полетят на МКС, назовут в начале 2021 года

Первый туристический полет в космос планируется на конец следующего года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Контракты с туристами, которые полетят к МКС в 2021 году, уже подписаныКонтракты с туристами, которые полетят к МКС в 2021 году, уже подписаныФото: NASA
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Имена двух космических туристов, которые в 2021 году отправятся в полет на Международную космическую станцию (МКС), назовут в начале следующего года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».

«Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года. Имена путешественников будут озвучены в начале будущего года», - сказал представитель госкорпорации.

В пресс-службе добавили, что «Роскосмос» ведет переговоры по отправке туристов на орбитальную станцию еще с несколькими американскими компаниями.

Полет туристов к МКС состоится на российском космическом корабле «Союз». Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, российский космонавт Сергей Крикалев в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что заявки на полеты туристов в открытый космос уже имеются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году госкорпорация «Роскосмос» и американская компания Space Adventure, Inc. и подписали контракт о краткосрочных космических полётах на МКС «двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле». Позже, 25 июня, был подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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