2020-08-02T01:22:17+03:00
Авто

С воскресенья водителей автобусов начнут штрафовать за отсутствие тахографов

Пока штраф грозит только тем, чей автобус весит менее 5 тонн
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Оснащение транспортных средств тахографами осуществляется с целью повышения безопасности дорожного движенияОснащение транспортных средств тахографами осуществляется с целью повышения безопасности дорожного движенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С воскресенья, 2 августа, сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей автобусов, на которых не установлены тахографы – контрольные приборы, предназначенные для регистрации основных параметров движения.

Пока штраф от трех до пяти тысяч рублей грозит только тем, чей автобус весит менее пяти тонн и принадлежит физическому, а не юридическому лицу.

В Минтрансе пояснили, что «транспортные средства категории M2, экологический класс которых не определен, эксплуатируемые физическими лицами, должны быть оснащены тахографами до 1 августа 2020 года». Это значит, что 1 августа был последний день, когда не налагался штраф «за отсутствие тахографа для данной категории транспортных средств, принадлежащих физлицам».

«Проверка их наличия осуществляется органами ГИБДД в рамках государственного надзора за безопасностью дорожного движения», - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тахографы обязательно должны быть установлены на фурах и некоторых видах автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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