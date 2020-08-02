С воскресенья водителей автобусов начнут штрафовать за отсутствие тахографов
С воскресенья, 2 августа, сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей автобусов, на которых не установлены тахографы – контрольные приборы, предназначенные для регистрации основных параметров движения.
Пока штраф от трех до пяти тысяч рублей грозит только тем, чей автобус весит менее пяти тонн и принадлежит физическому, а не юридическому лицу.
В Минтрансе пояснили, что «транспортные средства категории M2, экологический класс которых не определен, эксплуатируемые физическими лицами, должны быть оснащены тахографами до 1 августа 2020 года». Это значит, что 1 августа был последний день, когда не налагался штраф «за отсутствие тахографа для данной категории транспортных средств, принадлежащих физлицам».
«Проверка их наличия осуществляется органами ГИБДД в рамках государственного надзора за безопасностью дорожного движения», - приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, тахографы обязательно должны быть установлены на фурах и некоторых видах автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU