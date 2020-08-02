2020-08-02T01:51:07+03:00
В мире

Трамп выразил обеспокоенность «слишком большой» разницей в доходах американцев

Президент США считает, что эту проблему надо решать как можно быстрее
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter разместил сообщение портала Business Insider о том, что на пособие по безработице за период пандемии коронавируса подали заявки 40 миллионов американцев, а стоимость активов миллиардеров в то же время «увеличилась на полтриллиона долларов».

«Я согласен с этим. Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время!» - так Трамп прокомментировал эту публикацию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 июля министерство торговли США распространило заявление, в котором говорится, что эпидемия лишила работы миллионы американцев, уволенные граждане обратились за пособиями по безработицу. По данным Минторга страны, на сегодняшний день в Штатах удалось восстановить только около трети потерянных рабочих мест. При этом с апреля по июнь ВВП США впервые сократился на 32,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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