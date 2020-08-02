Вторая волна коронавируса в Бразилии: Число заразившихся превысило 2,7 миллиона

2 Авг. 2020 2020-08-02T02:15:29+03:00

За вторую волну коронавируса в Бразилии количество летальных исходов от COVID-19 возросло до 93563

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В результате второй волны коронавируса в Бразилии число заразившихся COVID-19 с начала пандемии возросло до 2 707877, только за минувшие сутки медики выявили 45392 новых случая заражения.

По данным бразильского Минздрава, количество летальных исходов из-за коронавируса на сегодняшний день составляет 93563, за прошлые сутки скончались 1088 больных. Выздоровели примерно 70% всех заболевших – 1 865729 человек.

Напомним, по числу заразившихся коронавирусом Бразилия занимает второе место в мире после США. Как писал сайт kp.ru, в начале июля стало известно, что коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару, который до этого вообще отрицал сам факт существования COVID-19. Он уже вылечился, но до сих пор принимает антибиотики.

Ранее 1 августа в чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии пока не снят.

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ИСТОЧНИК KP.RU