В Японии получают такие же загадочные посылки из Китая, как в США

2 Авг. 2020 2020-08-02T02:44:29+03:00

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Жители Японии, как и американцы, тоже получают из Китая странные посылки из Китая с семенами растений, которые они не заказывали, сообщает телеканал NHK.

Странные пакеты с отметкой «почта КНР» стали приходить японцам, проживающим в разных районах страны Восходящего Солнца, с конца июля. Первым о такой анонимной посылке с семенами каких-то растений сообщил житель префектуры Канагава.

Карантинная служба Японии настоятельно просит всех, кто получил из Китая подобные «подарки», не высаживать семена, поскольку чужеродные растения могут нарушить природный баланс. Кроме того, в японском ведомстве отмечают, что существует риск заражения этих семян вирусами или насекомыми.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в последнее время многие американцы получили неожиданные посылки из Поднебесной, причем на некоторых из них указано, что внутри находятся украшения, наушники или игрушки. Однако содержимое почтовых пакетов во всех таких случаях одинаковое – семена растений.

ИСТОЧНИК KP.RU