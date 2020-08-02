2020-08-02T02:44:29+03:00
В мире

В Японии получают такие же загадочные посылки из Китая, как в США

Странные конверты с семенами стали приходить японцам с конца июля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американцы стали получать загадочные посылки из КитаяАмериканцы стали получать загадочные посылки из КитаяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жители Японии, как и американцы, тоже получают из Китая странные посылки из Китая с семенами растений, которые они не заказывали, сообщает телеканал NHK.

Странные пакеты с отметкой «почта КНР» стали приходить японцам, проживающим в разных районах страны Восходящего Солнца, с конца июля. Первым о такой анонимной посылке с семенами каких-то растений сообщил житель префектуры Канагава.

Карантинная служба Японии настоятельно просит всех, кто получил из Китая подобные «подарки», не высаживать семена, поскольку чужеродные растения могут нарушить природный баланс. Кроме того, в японском ведомстве отмечают, что существует риск заражения этих семян вирусами или насекомыми.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в последнее время многие американцы получили неожиданные посылки из Поднебесной, причем на некоторых из них указано, что внутри находятся украшения, наушники или игрушки. Однако содержимое почтовых пакетов во всех таких случаях одинаковое – семена растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Отравитесь собственным жиром»: Диетолог рассказала о смертельной опасности быстрого похудения
Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковался от МКС
В Японии получают такие же загадочные посылки из Китая, как в США
Вторая волна коронавируса в Бразилии: Число заразившихся превысило 2,7 миллиона
Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса
Трамп выразил обеспокоенность «слишком большой» разницей в доходах американцев
Главный кардиолог Минздрава рассказал, к чему может привести самолечение коронавируса
С воскресенья водителей автобусов начнут штрафовать за отсутствие тахографов
Имена двух космических туристов, которые полетят на МКС, назовут в начале 2021 года
Посольство России в Иране опровергло слухи о попытке теракта в генконсульстве
В Москве автомобиль сбил несколько пешеходов, два человека пострадали
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 289 тысяч человек
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
В регионах России прогнозируют опасную погоду: сильный ветер, грозы и град
Хоакин Феникс и Руни Мара снимут фильм про пандемию: работу над ним начали до появления Covid-19
Доктор Мясников рассказал об опасных последствиях прерывистого храпа
IRIB: В Иране террористы планировали взрыв в российском генконсульстве
Мастер маникюра разглядела рак у клиентки по форме ногтей
Facebook заблокирует аккаунты сторонников президента Бразилии Болсонару
Озвучены правила въезда в Швейцарию для россиян с 15 августа
В СК Белоруссии сообщили о заключении под стражу 33 задержанных россиян
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго