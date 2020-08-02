2020-08-02T03:51:54+03:00
Здоровье

«Отравитесь собственным жиром»: Диетолог рассказала о смертельной опасности быстрого похудения

Специалист объяснила, что жировая прослойка человека является «вторичным депо» токсинов, поэтому худеть нужно постепенно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Диетолог объяснила, что при резком похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиромДиетолог объяснила, что при резком похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиромФото: EASTNEWS/AFP
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Когда человек стремительно сбрасывает лишний вес, происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиром. Поэтому нельзя быстро худеть, этот процесс должен быть постепенным.

Врач-диетолог Елена Астахова в беседе с телеканалом «360» пояснила, что жировая прослойка служит «вторичным депо» токсинов: когда печень не справляется с интоксикацией организма, она выводит все в жировую ткань. Специалист подчеркнула, что главное при снижении веса — сменить культуру питания, выработать новые привычки.

«Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Это важный и психологический вопрос, чтобы не было экстренного ограничения питания. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему», - сказала врач.

Она отметила, что если продукты подобраны правильно, «утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима».

«Сбросить за два месяца 200 килограммов — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10—15 килограммов», - уточнила диетолог.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о самом эффективном способе похудеть. По его словам, строгие диеты или часто повторяющиеся «разгрузочные дни» дают лишь кратковременный эффект, и есть объяснение, почему вес «встает», а потом и вовсе начинает увеличиваться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Тюмени умерла Людмила Нурдинова, которая считалась самой тяжелой женщиной в России: до хирургического вмешательства она весила 350 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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