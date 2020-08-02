2020-08-02T03:28:37+03:00
Здоровье

«Отравитесь собственным жиром»: Диетолог рассказала о смертельной опасности быстрого похудения

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Диетолог объяснила, что при резком похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиромДиетолог объяснила, что при резком похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиромФото: EASTNEWS/AFP
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При стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиром. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала врач-диетолог Елена Астахова.

«Сбросить за два месяца 200 килограммов — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов», — сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Отравитесь собственным жиром»: Диетолог рассказала о смертельной опасности быстрого похудения
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