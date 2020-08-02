2020-08-02T04:20:35+03:00
Туризм

В Турции пообещали в этом сезоне не повышать цены на отдых

Стоимость проживания в турецких отелях останется на уровне прошлого года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезонеВ Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезонеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Цены на отдых в турецких отелях в этом сезоне повышаться не будут. Об этом в очередной раз заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Он пояснил, что все расценки прописаны в контрактах с туроператорами, которые были заключены еще в прошлом году, эти же тарифы продолжают действовать и в нынешнем сезоне.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса, Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», - сказал Сурури Чорабатыр в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с первого дня августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странамиВеликобританией, Танзанией и Турцией. Ранее в АТОР рассказали, что из-за ситуации с коронавирусом российским туристам, купившим путевки на турецкие курорты этим летом, придется после прибытия в страну заполнить специальные анкеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие границы с Абхазией и возобновление рейсов в Швейцарию: что нужно знать туристам

Август – пик сезона отпусков, и в 2020 году он с первого дня подтверждает этот статус. В субботу, 1 августа, из России полетели самолеты в Стамбул и Лондон – впервые после четырехмесячного перерыва, связанного с пандемией. И в тот же день Оперативный штаб принял решение возобновить авиасообщение со Швейцарией и открыть сухопутную границу с Абхазией (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушков: Белоруссию откровенно вовлекают в «антироссийские игры»
Эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона
В Турции пообещали в этом сезоне не повышать цены на отдых
«Отравитесь собственным жиром»: Диетолог рассказала о смертельной опасности быстрого похудения
Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковался от МКС
В Японии получают такие же загадочные посылки из Китая, как в США
Вторая волна коронавируса в Бразилии: Число заразившихся превысило 2,7 миллиона
Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса
Трамп выразил обеспокоенность «слишком большой» разницей в доходах американцев
Главный кардиолог Минздрава рассказал, к чему может привести самолечение коронавируса
С воскресенья водителей автобусов начнут штрафовать за отсутствие тахографов
Имена двух космических туристов, которые полетят на МКС, назовут в начале 2021 года
Посольство России в Иране опровергло слухи о попытке теракта в генконсульстве
В Москве автомобиль сбил несколько пешеходов, два человека пострадали
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 289 тысяч человек
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
В регионах России прогнозируют опасную погоду: сильный ветер, грозы и град
Хоакин Феникс и Руни Мара снимут фильм про пандемию: работу над ним начали до появления Covid-19
Доктор Мясников рассказал об опасных последствиях прерывистого храпа
IRIB: В Иране террористы планировали взрыв в российском генконсульстве
Мастер маникюра разглядела рак у клиентки по форме ногтей
Facebook заблокирует аккаунты сторонников президента Бразилии Болсонару
Озвучены правила въезда в Швейцарию для россиян с 15 августа
В СК Белоруссии сообщили о заключении под стражу 33 задержанных россиян
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго