В Турции пообещали в этом сезоне не повышать цены на отдых

2 Авг. 2020 2020-08-02T04:20:35+03:00

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Цены на отдых в турецких отелях в этом сезоне повышаться не будут. Об этом в очередной раз заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Он пояснил, что все расценки прописаны в контрактах с туроператорами, которые были заключены еще в прошлом году, эти же тарифы продолжают действовать и в нынешнем сезоне.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса, Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», - сказал Сурури Чорабатыр в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с первого дня августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией. Ранее в АТОР рассказали, что из-за ситуации с коронавирусом российским туристам, купившим путевки на турецкие курорты этим летом, придется после прибытия в страну заполнить специальные анкеты.

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Август – пик сезона отпусков, и в 2020 году он с первого дня подтверждает этот статус. В субботу, 1 августа, из России полетели самолеты в Стамбул и Лондон – впервые после четырехмесячного перерыва, связанного с пандемией. И в тот же день Оперативный штаб принял решение возобновить авиасообщение со Швейцарией и открыть сухопутную границу с Абхазией (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU