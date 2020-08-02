2020-08-02T04:50:25+03:00
Умные вещи

Эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона

Для этого устройство нужно просто класть экраном вниз
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Часто люди кладут свои электронные устройства на стол экраном вверх, боясь его поцарапатьЧасто люди кладут свои электронные устройства на стол экраном вверх, боясь его поцарапатьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очень часто владельцы различных электронных устройств кладут свои гаджеты на стол экраном вверх, боясь его поцарапать. Однако срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз: так и выпирающая на некоторых моделях камера меньше поцарапается, и дисплей будет меньше нагреваться.

Такой совет дал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Он пояснил, что обычно люди, покупая новый телефон, сразу же приобретают к нему и защитное стекло, поэтому класть устройство экраном вниз безопаснее.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», - объяснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что даже если устройство находится в чехле с бортом, его все равно лучше класть экраном вниз, поскольку камера и в этом случае может поцарапаться.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что нужно делать, если смартфон не включается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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