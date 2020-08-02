Эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона
Очень часто владельцы различных электронных устройств кладут свои гаджеты на стол экраном вверх, боясь его поцарапать. Однако срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз: так и выпирающая на некоторых моделях камера меньше поцарапается, и дисплей будет меньше нагреваться.
Такой совет дал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Он пояснил, что обычно люди, покупая новый телефон, сразу же приобретают к нему и защитное стекло, поэтому класть устройство экраном вниз безопаснее.
«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», - объяснил эксперт агентству «Прайм».
Он добавил, что даже если устройство находится в чехле с бортом, его все равно лучше класть экраном вниз, поскольку камера и в этом случае может поцарапаться.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что нужно делать, если смартфон не включается.
ИСТОЧНИК KP.RU