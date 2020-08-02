Пушков: Белоруссию откровенно вовлекают в «антироссийские игры»
Белоруссию начинают откровенно вовлекать в «антироссийские игры», считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Так сенатор в одной из соцсетей прокомментировал сообщение портала Украина.ру о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем пригласил его на встречу министров иностранных дел стран так называемого «Люблинского треугольника» (Литва, Польша и Украина) в качестве почетного гостя.
«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России», - написал Алексей Пушков.
«Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», - добавил он.
ИСТОЧНИК KP.RU