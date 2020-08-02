Пушков: Белоруссию откровенно вовлекают в «антироссийские игры»

2 Авг. 2020 2020-08-02T05:14:21+03:00

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в одной из соцсетей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Белоруссию начинают откровенно вовлекать в «антироссийские игры», считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор в одной из соцсетей прокомментировал сообщение портала Украина.ру о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем пригласил его на встречу министров иностранных дел стран так называемого «Люблинского треугольника» (Литва, Польша и Украина) в качестве почетного гостя.

«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России», - написал Алексей Пушков.

«Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU