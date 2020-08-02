2020-08-02T05:14:21+03:00
Политика

Пушков: Белоруссию откровенно вовлекают в «антироссийские игры»

Так российский политик прокомментировал приглашение главы белорусского МИД на встречу стран «Люблинского треугольника»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в одной из соцсетейГлава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в одной из соцсетейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белоруссию начинают откровенно вовлекать в «антироссийские игры», считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор в одной из соцсетей прокомментировал сообщение портала Украина.ру о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем пригласил его на встречу министров иностранных дел стран так называемого «Люблинского треугольника» (Литва, Польша и Украина) в качестве почетного гостя.

«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России», - написал Алексей Пушков.

«Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пушков: Белоруссию откровенно вовлекают в «антироссийские игры»
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