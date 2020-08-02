2020-08-02T05:54:49+03:00
Политика

Трампа обвинили в отсутствии «четкой позиции» в отношении России

По словам источника газеты WP, нынешний глава Белого дома подрывает внешнюю политику США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подрывает внешнюю политику Соединенных Штатов и не имеет «четкой позиции» в отношении России, пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника вашингтонской администрации «высокого ранга», который согласился поделиться с журналистами информацией на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, нынешний глава Белого дома «не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась», а все, кто считает, что у президента есть какой-то «стратегический подход к Москве», сильно ошибаются, думая о Трампе, как о «политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» знаком с историей американо-российских отношений.

На самом же деле, как утверждает источник газеты, «разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве». По его версии, все действия американской администрации в отношении нашей страны являются только «тактическими ответами» на те или иные шаги российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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