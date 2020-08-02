2020-08-02T06:52:00+03:00
Политика

Помпео призвал власти Гонконга не откладывать выборы на год

Иначе, по словам госсекретаря США, Гонконг превратится в «еще один коммунистический город в Китае»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Гонконга не откладывать парламентские выборы, иначе, по его мнению, голосование может вообще не состояться, а Гонконг превратится в «еще один коммунистический город в Китае».

Об этом говорится в комментарии главы американского внешнеполитического ведомства по поводу решения гонконгского правительства из-за ситуации с коронавирусом перенести запланированные на 6 сентября выборы в Законодательный совет мегаполиса на год.

«Нет веских причин для столь длительной задержки. Вполне вероятно, что Гонконг больше никогда не сможет голосовать», - считает Помпео.

«Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение. Выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, чтобы отражать волю и стремление народа Гонконга», - говорится в его заявлении.

Если же этого не произойдет, то Гонконг, по мнению Помпео, «продолжит свой путь к превращению в еще один коммунистический город в Китае», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге. В Пекине уже пообещали ввести ответные санкции и заявили, что Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в свои дела, а попытки Соединенных Штатов помешать реализации закона о национальной безопасности в Гонконге обречены на провал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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