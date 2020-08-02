2020-08-02T07:01:13+03:00
Общество

Последние новости на утро 2 августа 2020: В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 2 августа 2020 года
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«КП» – о последних новостях на утро 2 августа 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 2 августа 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости на утро 2 августа 2020 года. В чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии пока не снят.

В посольстве России в Иране отказались комментировать сообщения местной прессы о том, что экстремисты собирались совершить теракт в российском генеральном консульстве, назвав эту информацию «непроверенными слухами». Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на анонимный источник сообщила, что задержанный спецслужбами республики главарь террористической организации «Тондар» Джамшид Шармахд планировал устроить взрыв в генконсульстве России в Реште.

ИСТОЧНИК KP.RU

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