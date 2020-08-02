Последние новости на утро 2 августа 2020: В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:25:40+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 2 августа 2020 года

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Последние новости на утро 2 августа 2020 года. В чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии пока не снят. По данным ВОЗ, число людей, заразившихся COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 289 тысяч и превысило 17,39 миллиона.

Известный эрудит, победитель многочисленных интеллектуальных викторин, политконсультант и публицист Анатолий Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в США и России. По его мнению, сейчас «мир балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями»: «Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза».

В посольстве России в Иране отказались комментировать сообщения местной прессы о том, что экстремисты собирались совершить теракт в российском генеральном консульстве, назвав эту информацию «непроверенными слухами». Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на анонимный источник сообщила, что задержанный спецслужбами республики главарь террористической организации «Тондар» Джамшид Шармахд планировал устроить взрыв в генконсульстве России в Реште.

Тем временем отельеры Турции пообещали в этом сезоне не повышать цены на отдых, пояснив что все расценки прописаны в контрактах с туроператорами, которые были заключены еще в прошлом году, эти же тарифы продолжают действовать и сейчас.

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С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение

В августе 2020 года Россия может открыть авиасообщение ещё с десятками стран. В субботу, 1 августа, первые самолеты полетели в Стамбул и Лондон. С 10 августа начнутся полеты на турецкие курорты - Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа - в Женеву. Формально разрешено воздушное сообщение с островом Занзибар в Танзании, но в реальности прямых рейсов из России пока нет. Переговоры о возобновлении перелетов ведутся еще с 30 странами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU