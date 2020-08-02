Бывший командующий ВДВ заявил, с кем придётся иметь дело тем, "кто обидит Россию"

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:45:40+03:00

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Обидчикам России придётся иметь дело с бойцами её Воздушно-десантных войск, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он также рассказал, что эти слова написаны на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.

- Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ", - заявил Шаманов в беседе с газетой "Известия".

Он также отметил, что это "не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами".

Шаманов также заявил в интервью, что Военно-воздушные войска стали самыми универсальными среди Вооружённых сил России, а их бойцы часто превосходят остальных по боевым возможностям.

Сравнивая войска ВДВ с корпусом морской пехоты США, Шаманов отметил, что морская пехота охраняет в первую очередь национальные интересы по всему миру, а ВДВ участвует прежде всего в обороне территорий страны. Также ВДВ занимается взаимодействием с союзниками России по Организации Договора о коллективной безопасности, а при необходимости способны работать над задачами за рубежом страны.

ИСТОЧНИК KP.RU