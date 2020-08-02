Бывший командующий ВДВ заявил, с кем придётся иметь дело тем, "кто обидит Россию"
Владимир Шаманов сравнил ВДВ с морской пехотой США
Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обидчикам России придётся иметь дело с бойцами её Воздушно-десантных войск, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он также рассказал, что эти слова написаны на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.
- Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ", - заявил Шаманов в беседе с газетой "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU