Бывший командующий ВДВ заявил, с кем придётся иметь дело тем, "кто обидит Россию"

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:25:29+03:00

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Обидчикам России придётся иметь дело с бойцами её Воздушно-десантных войск, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он также рассказал, что эти слова написаны на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.

- Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ", - заявил Шаманов в беседе с газетой "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU