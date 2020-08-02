Little Big побила рекорд всех участников "Евровидения"

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:57:37+03:00

Ролик на песню "Uno" набрал уже 138 миллионов просмотров

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Российский коллектив Little Big стал абсолютным рекордсменом музыкального конкурса "Евровидение", заявили его организаторы на официальном сайте.

Клип на песню "Uno" набрал просмотров больше, чем ролик любого другого участника "Евровидения" ранее. За четыре месяца его посмотрели 138 миллионов раз. Предыдущим рекордсменом была израильская исполнительница Нетта с клипом на песню "Toy". С марта 2018 года он набрал 134,5 миллиона просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU