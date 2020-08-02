2020-08-02T07:57:37+03:00
Звезды

Little Big побила рекорд всех участников "Евровидения"

Ролик на песню "Uno" набрал уже 138 миллионов просмотров
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Российский коллектив Little Big стал абсолютным рекордсменом музыкального конкурса "Евровидение", заявили его организаторы на официальном сайте.

Клип на песню "Uno" набрал просмотров больше, чем ролик любого другого участника "Евровидения" ранее. За четыре месяца его посмотрели 138 миллионов раз. Предыдущим рекордсменом была израильская исполнительница Нетта с клипом на песню "Toy". С марта 2018 года он набрал 134,5 миллиона просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
Little Big побила рекорд всех участников "Евровидения"
Аллерголог объяснил, чем опасны санитайзеры для школьников
Бывший командующий ВДВ заявил, с кем придётся иметь дело тем, "кто обидит Россию"
Последние новости на утро 2 августа 2020: В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго
Помпео призвал власти Гонконга не откладывать выборы на год
Вассерман сравнил ситуацию с коронавирусом в США и России
Трампа обвинили в отсутствии «четкой позиции» в отношении России
Пушков: Белоруссию откровенно вовлекают в «антироссийские игры»
Эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона
В Турции пообещали в этом сезоне не повышать цены на отдых
«Отравитесь собственным жиром»: Диетолог рассказала о смертельной опасности быстрого похудения
Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковался от МКС