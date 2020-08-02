Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
Ранее Трамп заявил, что власти запретят соцсеть в США и не приветствуют её приобретение
китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, предложила продать свою долю в его американском отделении, чтобы не допустить запрета соцсети в США после угрозы ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке доли американского сегмента TikTok c китайской ByteDance, которая является владельцем социальной сети TikTok.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить китайскую социальную сеть TikTok на территории США и не поддержит приобретение TikTok любой американской компанией.
ИСТОЧНИК KP.RU