Врач назвала витамины, которые стоит пить после коронавируса

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:06:27+03:00

Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиолог также напомнила, что схемы лечения от COVID-19 уже известны, и им надо строго следовать

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Если пациент лечится от коронавируса, соблюдая все рекомендации своего врача, последствия от заражения будут минимальными. При этом, если и после выздоровления остаётся недомогание, следует добавить в рацион витамин D, заявила кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка.

Врач также порекомендовала соблюдать режим труда и отдыха после лечения, больше гулять на свежем воздухе.

- Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий — минимальный, - добавила Татьяна Рыбка в интервью "Российской газете".

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU