Врач назвала витамины, которые стоит пить после коронавируса
Если пациент лечится от коронавируса, соблюдая все рекомендации своего врача, последствия от заражения будут минимальными. При этом, если и после выздоровления остаётся недомогание, следует добавить в рацион витамин D, заявила кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка.
Врач также порекомендовала соблюдать режим труда и отдыха после лечения, больше гулять на свежем воздухе.
- Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий — минимальный, - добавила Татьяна Рыбка в интервью "Российской газете".
Меры профилактики вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU