2020-08-02T09:00:47+03:00
Наука

В США генетики нашли происхождение большинства потомков рабов

Тесты ДНК сдали более 50 тысяч человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Генетики установили основные источники рабов для СШАГенетики установили основные источники рабов для СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США учёные в области генетики смогли выяснить этнические корни большинства потомков рабов на территории страны. Исследовав более 50 тысячи ДНК-тестов, сопоставив их с архивными документами, специалисты пришли к выводу, что больше всего рабов в США привезли из Нигерии. Результаты исследования опубликовала газета The New York Times.

ИСТОЧНИК KP.RU

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