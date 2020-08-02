2020-08-02T09:55:25+03:00
В мире

«Парфенон кораблекрушений»: Греция открыла первый в мире подводный музей

Корабль с амфорами пятого века до нашей эры работает для ныряльщиков с острова Алониссос
Анастасия РЫШКОВА
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В Греции открыли подводный музей, чтобы привлечь туристов. Фото: скриншот видеоВ Греции открыли подводный музей, чтобы привлечь туристов. Фото: скриншот видео
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В Греции был открыт первый подводный музей, который был назван «Парфенон кораблекрушений». Он находится у побережья острова Алонисос в западных Эгейских островах. В этом месте около 425 г. до н.э. затонул корабль, перевозивший тысячи амфор. Скорее всего, это случилось из-за непогоды.

«Этот корабль лежит на глубине 21-28 метров у берегов острова Перистера и содержит от 3000 до 4000 амфор», - сказала Скай ТВ Мария Агалу, председатель муниципального совета Алониссоса.

Вазы на месте кораблекрушения не повреждены, что, по мнению работников музея, очень ценная находка.

«Мы предлагаем человечеству «Парфенон кораблекрушений», - сказал Костас Агорастос, губернатор региона Фессалии, где расположен остров Алониссос.

С 3 августа по 2 октября сайт затонувших кораблей будет открыт для туров сертифицированным дайвер-любителям, а те, кто не умеет нырять, могут посетить виртуальную реальность в информационном центре города Алониссос. Власти планируют открыть еще четыре подобных музея древних кораблекрушений в этом районе, чтобы сформировать парк для дайвинга, который привлечет больше туристов, сообщает The Guardian.

В Греции открыли первый в мире музей под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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