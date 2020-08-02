2020-08-02T09:44:47+03:00
Происшествия

Украинскую телеведущую пытались изнасиловать в поезде на глазах у маленького сына

Анастасия Лугова рассказала, что голый мужчина проник в купе и начал избивать её
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сынаУкраинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сынаФото: instagram.com
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Телеведущая Анастасия Лугова рассказала в своём Instagram, что в поезде из Мариуполя в Киев неизвестный мужчина избил её и пытался изнасиловать на глазах у шестилетнего сына Захара.

Ночью в их купе вошёл пассажир поезда и стал бить Лугову по голове. Телеведущая начала кричать, а затем увидела, что мужчина голый. От шума проснулся сын, также стал кричать и просить мужчину "не бить маму". Тогда преступник пытался ударить и мальчика, но мать смогла помешать ему. Когда мужчина попытался изнасиловать Лугову, она попросила уйти из купе, чтобы ребёнок ничего не видел.

Преступник увёл женщину в своё купе, но сын стал громко кричать, и Лугова попросила отпустить её, чтобы успокоить ребёнка. когда мужчина отпустил жертву, она забрала ребёнка и босиком убежала в купе проводника, но сотрудница поезда спала, и Лугова убежала в другой вагон, где её спрятали пассажиры.

Позже насильника нашла, начальник поезда поручил приставить к нему охрану, а в Киеве его задержала полиция.

Лугова опубликовала в своём Instagram фото, на котором её лицо покрыто гематомами, а также сообщила, что врачи диагностировали у неё перелом челюсти.

- Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука, - поделилась ведущая.

Она также пояснила, что освещает произошедшее в социальной сети, поскольку уверена, что была не первой жертвой насильника.

- Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет, - заключила Анастасия Луговая.

nastyalugovanastyalugova
Доброе утро! Сегодня я уже такая. Не могу привыкнуть к девушке в зеркале((( Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла «мугыкать» и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос «за что?» и становиться жалко себя. Но не из-за жалости я решила это пустить в массы! Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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