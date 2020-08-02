Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:47:12+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил воздушно-десантные войска с 90-летием.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку», — сказано в обращении президента России. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин особенно поблагодарил героев-десантников, ветеранов Великой Отечественной войны, и отметил, что их подвиг важен для страны, особенно в год 75-летия Победы. Президент сказал, что их дело продолжает новое поколение десантников, которое «свято чтит законы боевого братства».

День ВДВ традиционно отмечается 2 августа, в день Ильи Пророка, который считается святым покровителем всех десантников. Воздушно-десантные войска основали 2 августа 1930 года. Именно тогда двенадцать десантников спрыгнули с бомбардировщика ТБ-3. Уже через год в Советском Союзе появились десантные подразделения, которые постепенно внедряли в Красную Армию.

Голубые береты называют себя в шутку «войска дяди Васи». Герой СССР Василий Маргелов более двадцати лет возглавлял ВДВ. Именно ему десантники обязаны голубыми беретами и тельняшками, а также он научил своих подопечных десантироваться в боевых машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU