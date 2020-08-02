2020-08-02T10:58:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин сообщил, что в Москве нет второй волны коронавируса

Мэр отметил снижение ежесуточного числа новых заражённых в 10 раз по сравнению с маем
Ася КУЗНЕЦОВА
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Собянин отметил, что на пике заболеваемости в столице ежедневно фиксировалось около 6,5 тысяч новых пациентовСобянин отметил, что на пике заболеваемости в столице ежедневно фиксировалось около 6,5 тысяч новых пациентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны распространения коронавируса и напомнил, что число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз.

- Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет, - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр считает, что некоторые регионы России ещё не преодолели первую волну коронавируса.

В Москве при этом ежесуточное число новых заболевших составляет в среднем 650 человек, тогда как в мае, на пике эпидемии в столице, этот показатель достигал 6,5 тысяч.

Напомним, в Москве сегодня, 2 августа, выявлено 664 новых заражённых коронавирусом. Общее число заразившихся в городе составило 242 тысячи, выздоровели уже 181 тысяча пациентов, а скончались 4 485 человек.

Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле..

ИСТОЧНИК KP.RU

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