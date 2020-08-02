В России за сутки выявили 5 427 новых заражённых коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5 427 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых пациентов, у 28,8% не было никаких симптомов COVID-19. В сводке оперативного штаба отмечается, что новые случаи заражения зафиксированы во всех 85 регионах России. Общее число заразившихся достигло 850 870.
Число выздоровевших за сутки составило 3 649 человек, а за весь период эпидемии в России врачи смогли вылечить 650 173 человека.
Также за прошедшие сутки скончались 70 человек, всего жертвами вируса в стране стали 14 128 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU