Онколог рассказал о причинах горечи во рту
Горечь во рту, жжение и жёлтый налёт на языке в 95% случаев становится следствием заброса желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки, сообщил в своём Instagram онколог и хирург Иван Карасев.
Он также заявил, что из-за попадания в желудок желчь смешивается с соляной кислотой. Часто это свидетельствует о недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Тогда желчь попадает и в пищевод, а затем в рот.
Заброс желчи может спровоцировать ларингит. Для начала лечения необходимо обратиться к гастроэнтерологу, провести гастроскопию и УЗИ брюшной полости.
Хирург также отметил, что терапия при таких заболеваниях занимает примерно две или три недели.
ИСТОЧНИК KP.RU