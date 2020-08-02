2020-08-02T10:57:29+03:00
Здоровье

Онколог рассказал о причинах горечи во рту

Врач также рассказал, сколько может занять лечение подобных заболеваний
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российский онколог назвал причины горечи во ртуРоссийский онколог назвал причины горечи во ртуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Горечь во рту, жжение и жёлтый налёт на языке в 95% случаев становится следствием заброса желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки, сообщил в своём Instagram онколог и хирург Иван Карасев.

Он также заявил, что из-за попадания в желудок желчь смешивается с соляной кислотой. Часто это свидетельствует о недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Тогда желчь попадает и в пищевод, а затем в рот.

Заброс желчи может спровоцировать ларингит. Для начала лечения необходимо обратиться к гастроэнтерологу, провести гастроскопию и УЗИ брюшной полости.

Хирург также отметил, что терапия при таких заболеваниях занимает примерно две или три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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