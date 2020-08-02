2020-08-02T11:11:02+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Глава государства отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, представители отрасли бесперебойно выполняют свою работу
Анастасия РЫШКОВА
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Работники железной дороги отмечают свой праздник в первое воскресение августаРаботники железной дороги отмечают свой праздник в первое воскресение августаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин обратился в поздравительной телеграмме к работникам железных дорог.

«Этот праздник объединяет огромное количество людей в нашей стране – представителей самых разных специальностей и сфер деятельности. Тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает стабильное, бесперебойное функционирование всех звеньев отечественного железнодорожного комплекса и приумножает замечательные профессиональные традиции», - сказано в послании президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели. Путин подчеркнул, что многие работники железных дорог встречают профессиональный праздник на работе и «вносят личный вклад в укрепление мощного потенциала железнодорожного транспорта, который связывает российские города и регионы, играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны».

Традиционно День железнодорожника отмечается в первое воскресение августа. Идею учреждения праздника внес князь Михаил Хилков. 30 октября 1837 года от Санкт-Петербурга до Царского Села отправился первый русский поезд. Но праздник было решено перенести на лето, его стали отмечать в день рождения Николая I - 30 июля. В советские годы праздник сначала был отменен. Его возродили лишь в 1935 году. Позднее указом, СНК СССР, празднование было принято перенести на первые числа августа. Свое название - «День железнодорожника» - праздник приобрёл в 1980 году. Профессиональный день отмечается не только в России, но и Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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