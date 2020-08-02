2 Авг. 2020 2020-08-02T11:09:54+03:00

Правительство упростило оформление пособия на детей от 3 до 7 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российское правительство упростило оформление пособия на детей возрастом от трех до семи лет.

С ноября этого года родителям не нужно будет самостоятельно предоставлять документы об алиментах, ведь государственные органы будут сами получить эту информацию. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что пособия на маленьких детей выплачивают российским семьям каждый месяц по указу президента государства Владимира Путина, начиная с июня текущего года. Право на них имеют семьи с низкими доходами.

Размер таких ежемесячных выплат составляет половину от прожиточного минимуму для детей в конкретное регионе России. Легко оформить пособие можно через единый портал государственных услуг или в многофункциональных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU