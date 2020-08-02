2020-08-02T11:37:35+03:00
Спорт

Трансфер Кокорина в "Спартак" выдала всего одна фраза на видео в соцсетях "красно-белых"

Эффектный видеоролик в своих соцсетях показал столичный клуб [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Кокорин теперь игрок "Спартака".Кокорин теперь игрок "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 2 августа, в официальном Твиттере московского "Спартака" появился видеоролик, который намекнул на грядущий громкий трансфер. Последние несколько дней только и говорится о том, что ряды "красно-белых" пополнит форвард Александр Кокорин.

Короткий 15-секундный видеоролик намекнул, что да - совсем скоро будет объявлено о трансфере. Видео было сделано в стиле популярного компьютерного шутера CS:GO. На кадрах от первого лица показано, как футболист собирается на поле. И все это время внизу кадра мелькают строчки чата как в CS. Одна из фраз сразу же пришлась по душе фанатам: "Надо рашить СБГ" (то есть намек на то, чтобы сокрушить "сине-бело-голубых", то есть питерский "Зенит").

Но! Главный момент этого ролика в самом конце, когда голос игрока произносит фразу "Follow me" (следуй за мной). Фанаты сразу же узнали голос Александра Кокорина, который является известным любителем этой компьютерной сетевой игры.

В прошлом сезоне Кокорин, напомним, провел 10 матчей за "Сочи", забил 7 голов. А срок его контракта с "Зенитом" истек 31 июля.

Go go go - намек на трансфер Кокорина в Спартак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобрнауки назвали направления в вузах с приростом бюджетных мест
Вакцину от коронавируса центра "Вектор" начнут производить в ноябре
Будут ли повышать стоимость платного обучения в вузах, рассказали в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, когда вузы сообщат о появлении новых бюджетных мест
Замглавы Минобрнауки рассказал, какая доля студентов обучается на бюджетных отделениях
Трансфер Кокорина в "Спартак" выдала всего одна фраза на видео в соцсетях "красно-белых"
Половина российских школьников должна быть обеспечена бюджетными местами, сообщили в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, на сколько бюджетных мест расширят университеты
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Правительство упростило оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Онколог рассказал о причинах горечи во рту
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ