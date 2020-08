Трансфер Кокорина в "Спартак" выдала всего одна фраза на видео в соцсетях "красно-белых"

Утром в воскресенье, 2 августа, в официальном Твиттере московского "Спартака" появился видеоролик, который намекнул на грядущий громкий трансфер. Последние несколько дней только и говорится о том, что ряды "красно-белых" пополнит форвард Александр Кокорин.

Короткий 15-секундный видеоролик намекнул, что да - совсем скоро будет объявлено о трансфере. Видео было сделано в стиле популярного компьютерного шутера CS:GO. На кадрах от первого лица показано, как футболист собирается на поле. И все это время внизу кадра мелькают строчки чата как в CS. Одна из фраз сразу же пришлась по душе фанатам: "Надо рашить СБГ" (то есть намек на то, чтобы сокрушить "сине-бело-голубых", то есть питерский "Зенит").

Но! Главный момент этого ролика в самом конце, когда голос игрока произносит фразу "Follow me" (следуй за мной). Фанаты сразу же узнали голос Александра Кокорина, который является известным любителем этой компьютерной сетевой игры.

В прошлом сезоне Кокорин, напомним, провел 10 матчей за "Сочи", забил 7 голов. А срок его контракта с "Зенитом" истек 31 июля.

Go go go - намек на трансфер Кокорина в Спартак.