Половина российских школьников должна быть обеспечена бюджетными местами, сообщили в Минобрнауки

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:33:03+03:00

В России на бюджетных местах в университетах обучается 57% студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о том, как устанавливается этот показатель

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Как минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Он также отметил, что первичную, минимальную планку по количеству бюджетных мест устанавливает Рособрнадзор, вторую планку устанавливает Минобрнауки только для своих, подведомственных вузов. Третью планку числа бюджетных мест устанавливают сами университеты.

ИСТОЧНИК KP.RU