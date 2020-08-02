2020-08-02T11:33:03+03:00
Общество

Половина российских школьников должна быть обеспечена бюджетными местами, сообщили в Минобрнауки

Замминистра рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о том, как устанавливается этот показатель
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России на бюджетных местах в университетах обучается 57% студентовВ России на бюджетных местах в университетах обучается 57% студентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Он также отметил, что первичную, минимальную планку по количеству бюджетных мест устанавливает Рособрнадзор, вторую планку устанавливает Минобрнауки только для своих, подведомственных вузов. Третью планку числа бюджетных мест устанавливают сами университеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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