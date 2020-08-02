Замглавы Минобрнауки рассказал, какая доля студентов обучается на бюджетных отделениях
Дмитрий Афанасьев отметил, что сокращение платных мест повышает качество образования в вузах
Как минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами, сообщили в МинобрнаукиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России на бюджетных местах в университетах обучается 57% студентов, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
Он также отметил, что сокращение платных мест в вузах повышает конкуренцию среди образовательных учреждений, поскольку те, кто не смог набрать достаточное количество баллов для бюджетного отделения, будут выбирать учёбу более высокого качества.
ИСТОЧНИК KP.RU