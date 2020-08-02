2020-08-02T12:45:13+03:00
Общество

Замглавы Минобрнауки рассказал, какая доля студентов обучается на бюджетных отделениях

Дмитрий Афанасьев отметил, что сокращение платных мест повышает качество образования в вузах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Как минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами, сообщили в МинобрнаукиКак минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами, сообщили в МинобрнаукиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России на бюджетных местах в университетах обучается 57% студентов, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Он также отметил, что сокращение платных мест в вузах повышает конкуренцию среди образовательных учреждений, поскольку те, кто не смог набрать достаточное количество баллов для бюджетного отделения, будут выбирать учёбу более высокого качества.

- Если смотреть данные за прошлый год, то у нас по очной форме поступило 43% студентов. То есть всё-таки большая часть, 57% - это были бюджетные места. <...> Поскольку количество выпускников и количество молодых людей у нас вырастает, то примерно пропорция сохранится, - считает замминистра.

- У отдельных вузов могут быть проблемы, и, конечно, надо конкурировать за абитуриентов, добавляя такую ценность, такое качество образования, за которое абитуриенты будут готовы платить даже в этом случае, - отметил Афанасьев, отвечая на вопрос о том, не приведёт ли расширение бюджетного отделения к сокращению доходов университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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