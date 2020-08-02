В Минобрнауки рассказали, когда вузы сообщат о появлении новых бюджетных мест

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:02:35+03:00

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В понедельник, 3 августа, университеты опубликуют на своих сайтах, на сколько мест будут расширены в 2020 году бюджетные отделения каждого из учреждений, заявил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев в эфире Радио "Комсомольская правда".

- У меня почему-то есть уверенность, что уже в понедельник вузы разместят на своих сайтах доп места бюджетные. Потому что, конечно, все заинтересованы, чтобы в рамках текущей приёмной кампании эти места довести до абитуриентов. Но правилами приёма в этом году предусмотрено, что если вузы не успеют эти места распределить, будет объявлен дополнительный приём, и время будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU