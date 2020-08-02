Появилось видео с горбатыми китами, которые близко подплыли к серферам на пляже в Сиднее

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:57:32+03:00

Мать и детеныш оказались на расстоянии около 10 метров от людей

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В воскресенье днем горбатый китенок, за которым следовала его мать, оказался в нескольких метрах от серферов и пловцов на пляже Мэнли, к северу от Сиднея.

Это необычное явление, так как обычно восточно-австралийские горбы в это время года мигрируют в тропические воды из Антарктиды. Для серферов появление млекопитающих было событием, потому как киты никогда не подходят близко к людям.

Один из них рассказал, что никогда не видел кита, особенно детеныша, так близко возле пляжа в Мэнли.

«Я оглянулся, а малыш просто был там», - сказал Джош.

На видео видны десятки серферов, которые наблюдают на расстоянии около 10 метров за мамой и теленком горбатого кита.

Исследователи из Университета штата Новый Южный Уэльс предположили, что в этом году здоровье китов немного «подорвано», что не позволяет им совершать длительные переходы. Они собрали и проанализировали образцы китовой слизи, и обнаружили «значительно меньшее» разнообразие и богатство микробов в их организме.

«Людям нравится сезон наблюдения за китами, но вместе с тем появляются сообщения о том, что киты оказываются в затруднительном положении», - сказал ведущий автор исследования Катарина Вендл.

Она также отметила, что важно следить за здоровьем популяции, потому как киты играют значительную роль в морской экосистеме и представляют собой важный экономический ресурс. Наблюдение за китами является быстро развивающейся отраслью во многих австралийских городах и по всему миру, сообщает The Guardian.

wingtags Мать и теленок горбатых китов подошли близко к берегу где были серферы

ИСТОЧНИК KP.RU