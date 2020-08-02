2020-08-02T12:30:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в мире заразились 18 миллионов человек

Вылечиться от COVID-19 смогли более 11 миллионов
Анастасия РЫШКОВА
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Более 18 миллионов человек заразились коронавирусом в миреБолее 18 миллионов человек заразились коронавирусом в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Более 18 миллионов человек во всем мире были инфицированы коронавирусом с начала пандемии.

При этом вылечиться смогли 11,3 миллионов пациентов. На данный момент болеют около шести миллионов человек. Данные были предоставлены сайтом Worldometer 2 августа.

Статистика показывает, что первое место по числу заболевших новым коронавирусом принадлежит США, где количество летальных исходов превысило 158 тысяч. В Бразилии от болезни скончались 93,6 тысячи человек. На третьем месте находится Индия, где зафиксировано 37 тысяч смертей.

Россия находится на четвертом месте по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19. В нашей стране, по данным портала стопкоронавирус.ру, выявлено 845 тысяч инфицированных.

В воскресенье Роспотребнадзор предоставил данные, согласно которым в России провели более 28,6 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки анализ на Covid-19 взяли у 315 тысяч человек.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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