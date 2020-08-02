Названа причина, почему лучше не покупать готовый фарш
О том, почему не стоит покупать фарш в магазине, рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.
Специалист отметил, что покупатели не могут проверить состав готового фарша. В нем может содержаться много субпродуктов, а самого мяса - всего ничего.
Если в магазине предоставлена услуга проворачивания фарша, эксперт посоветовал покупателям просить продавцов сделать это при них, либо приготовить его самостоятельно дома.
Но и в приготовлении домашнего фарша он отметил минусы. В мясорубках, которые используются хозяйками, часто стоят недостаточно острые ножи, поэтому мясо в большинстве своем просто передавливается. А цены на качественные приборы начинаются в районе тридцати тысяч рублей.
Историк кулинарии советует хозяйкам перед приготовлением фарша, предварительно его охладить в морозилке, потому как мясо не должно нагреваться выше 4 градусов.
«Это гарантирует вашу пищевую безопасность», — подчеркнул Прокофьев.
Он рекомендовал вымешивать фарш для котлет и предварительно отбивать. Фаршевые комки следует покидать в миску раз 15-20, чтобы выбить из них воздух, сообщает «Говорит Москва».
ИСТОЧНИК KP.RU