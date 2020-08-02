2020-08-02T12:32:32+03:00
Общество

Названа причина, почему лучше не покупать готовый фарш

В продукте может оказаться много жиров и хрящей
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Фарш следует хорошо вымешивать перед приготовлениемФарш следует хорошо вымешивать перед приготовлениемФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

О том, почему не стоит покупать фарш в магазине, рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

Специалист отметил, что покупатели не могут проверить состав готового фарша. В нем может содержаться много субпродуктов, а самого мяса - всего ничего.

Если в магазине предоставлена услуга проворачивания фарша, эксперт посоветовал покупателям просить продавцов сделать это при них, либо приготовить его самостоятельно дома.

Но и в приготовлении домашнего фарша он отметил минусы. В мясорубках, которые используются хозяйками, часто стоят недостаточно острые ножи, поэтому мясо в большинстве своем просто передавливается. А цены на качественные приборы начинаются в районе тридцати тысяч рублей.

Историк кулинарии советует хозяйкам перед приготовлением фарша, предварительно его охладить в морозилке, потому как мясо не должно нагреваться выше 4 градусов.

«Это гарантирует вашу пищевую безопасность», — подчеркнул Прокофьев.

Он рекомендовал вымешивать фарш для котлет и предварительно отбивать. Фаршевые комки следует покидать в миску раз 15-20, чтобы выбить из них воздух, сообщает «Говорит Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кокорин сказал, как забрал себе "девятку" в "Спартаке"
ВДВ получат новую парашютную систему «Дальнолет»
Десантники совершили крестный ход по Красной площади в День ВДВ
Названа причина, почему лучше не покупать готовый фарш
Кокорин ушел из "Зенита" в "Спартак"
Коронавирусом в мире заразились 18 миллионов человек
Появилось видео с горбатыми китами, которые близко подплыли к серферам на пляже в Сиднее
В Минобрнауки назвали направления в вузах с приростом бюджетных мест
Вакцину от коронавируса центра "Вектор" начнут производить в ноябре
Будут ли повышать стоимость платного обучения в вузах, рассказали в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, когда вузы сообщат о появлении новых бюджетных мест
Замглавы Минобрнауки рассказал, какая доля студентов обучается на бюджетных отделениях
Трансфер Кокорина в "Спартак" выдала всего одна фраза на видео в соцсетях "красно-белых"
Половина российских школьников должна быть обеспечена бюджетными местами, сообщили в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, на сколько бюджетных мест расширят университеты
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Правительство упростило оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Онколог рассказал о причинах горечи во рту
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ