Десантники совершили крестный ход по Красной площади в День ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:38:55+03:00

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Сегодня, 2 августа, воздушно-десантные войска празднуют свое 90-летие. Днем рождения «крылатой пехоты» считается дата высадки подразделений советских солдат под Воронежем 2 августа 1930 года во время учений ВВС Московского военного округа.

Десантники считают своим покровителем ветхозаветного святого Илию Пророка, день памяти которого совпадает с днем рождения воздушно-десантных войск. В связи с эти ежегодно православные совершают крестный ход по Ильинке на Красную площадь в центре российской столицы в честь пророка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793937" frameborder="0"></iframe> В День ВДВ на Красной площади проходит крестный ход и молебен.

Этот год не стал исключением: сегодня в день ВДВ в храме Пророка Ильи в Москве прошла праздничная литургия, Красная площадь и Ильинка заполнены бравыми солдатами в голубых беретах. Богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В настоящее время у церкви проходит крестный ход и совершается праздничный молебен, а жители разных уголков страны несут цветы к мемориалам. В столице государства также прошла у памятника воинам-десантникам у Суворовской площади.

Во время мероприятия командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил служащих ВДВ. Напомним, что к поздравлениям сегодня присоединился и глава государства Владимир Путин. Президент особенно поблагодарил героев-десантников, ветеранов Великой Отечественной войны, и отметил, что их подвиг важен для страны, особенно в год 75-летия Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793931" frameborder="0"></iframe> Сердюков поздравил служащих ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU