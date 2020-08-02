2020-08-02T12:50:35+03:00
Политика

ВДВ получат новую парашютную систему «Дальнолет»

Она позволит десантникам совершать прыжки с высоты более четырех тысяч метров
Анастасия РЫШКОВА
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Десантники получал новую парашютную системуДесантники получал новую парашютную системуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новая парашютно-десантная система «Дальнолет» придет на смену старым образцам в ВДВ России. Об этом рассказал заместитель директора центра проектирования по парашютостроению АО «Технодинамика» Алексей Козин.

Эта разработка на днях прошла государственные испытания и готова к использованию. В системе увеличена грузоподъёмность, что позволяет выполнять прыжки с парашютом с высоты более четырех тысяч метров.

«Максимальный предел не могу говорить, это закрытая информация. Но качество крыла данной системы позволяет преодолевать расстояния при попутном ветре при максимальной высоте десантирования до 60 километров», — рассказал Козин.

Новые парашютные системы удобны в использовании, быстро складываются и имеют высокую маневренность в воздухе, а также безопасны при приземлении. «Дальнолет» взял на производство Ивановском парашютный завод, сообщил телеканал «Звезда».

Напомним, что сегодня, 2 августа 2020 года ВДВ отмечает свое 90-летие. «Голубых беретов» поздравил с профессиональным днем президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул значимость и вклад ВДВ в оборону России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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