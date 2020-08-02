2020-08-02T12:57:16+03:00
Спорт

Кокорин сказал, как забрал себе "девятку" в "Спартаке"

Нападающий определился с игровым номером на первый сезон в составе "красно-белых"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кокорин теперь - игрок "Спартака".Кокорин теперь - игрок "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский "Спартак" в воскресенье, 2 августа 2020 года, официально объявил о переходе нового футболиста. Форвард Александр Кокорин теперь - нападающий "красно-белых". Он достался бесплатно столичному клубу, поскольку его контракт с "Зенитом" подошел к концу. А последние полгода Кокорин был на правах аренды в "Сочи".

В новой команде Александр Кокорин будет играть под номером 9, как и во всех своих прошлых коллективах. Ранее под ним выступал Резиуан Мирзов, однако же теперь Кокорин - "девятка" столичного клуба. Он рассказал в интервью клубной пресс-службе, как взял себе этот статусный номер:

- Я позвонил Мирзову и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под девятым, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно, - сказал Кокорин.

В прошлом сезоне Кокорин провел 10 матчей за "Сочи", забил 7 голов. В разные годы форвард играл помимо "Зенита" за "Динамо", был несколько месяцев в "Анжи", но не сыграл ни одной игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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