Эксперты рассказали о самых популярных среди россиян товарах
Самыми востребованными продуктами за семь месяцев 2020 года среди россиян стали бананы, сахар и картошка, сказано в результатах исследования аналитического подразделения "ЧекСкан Research".
Аналитики проанализировали два с половиной миллиона чеков покупателей двух российских сетей продуктовых и продовольственных товаров. Помимо бананов, картофеля и сахара в большинстве регионов, самым популярным продуктом Северо-Западном федеральном округе оказался нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе - майонез, отмечает РБК.
Наибольшее значение средний чек покупателя достиг в апреле и составлял 550 рублей, но уже к июлю этот показатель снизился до 500 - 533 рублей.
Ранее сайт KP.ru сообщал, какие товары российского экспорта популярнее всего для остальных стран. Также отмечается, что рост экспорта в первом квартале 2020 года к тому же кварталу 2019 года составил 80,7%. Поставки за квартал принесли $3,4 млн. Основной поставщик — Краснодарский край (94,5% продаж), а главный покупатель — Израиль.
ИСТОЧНИК KP.RU