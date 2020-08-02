Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в 80 регионах России стабилизируется
В 80 субъектах Российской Федерации ситуация с коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется. Об этом в воскресение сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост", - сказала она.
Рост инфицированных в некоторых регионах России Анна Попова связывает с поспешным снятием карантинных мер.
"Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли [из ограничений]", - заявила глава Роспотребнадзора в своем интервью на телеканале "Россия-1".
Напомним, что ранее российские медики заявили, что в России проведено более 28 миллионов тестов на коронавирус. Только за 2 августа специалисты получили результаты анализов 315 тысяч пациентов. За все время пандемии в нашей стране зарегистрировано 850 870 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились 650 173 человека. Жертвами COVID-19 стали 14 128 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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