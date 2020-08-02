2020-08-02T14:36:42+03:00
Общество

7,5 тысячи человек за сутки пересекли границу России и Абхазии

Ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса сняли днём ранее
Ася КУЗНЕЦОВА
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Границу России с Абхазией после открытия пересекли более 700 автомобилейГраницу России с Абхазией после открытия пересекли более 700 автомобилейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Более 7,5 тысячи человек и 700 автомобилей пересекли границу между Россией и Абхазией за первые сутки после снятия ограничения на поездки между государствами, принятые из-за борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской таможни.

- Выехало из России более 600 автомобилей, въехало - 100, - приводит слова представителя российской таможни ТАСС. Собеседник агентства отметил, что обстановка на границе спокойная.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности к открытию границы для организованных групп российских туристов с 15 июля и с 1 августа для самостоятельных путешественников.

1 августа российский Оперативный штаб принял решение возобновить авиасообщение со Швейцарией и открыть сухопутную границу с Абхазией.

- Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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