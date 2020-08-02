Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова сказала, что любое дезинфицирующее средство «убивает» коронавирус. Глава Роспотребнадзора заявила, что граждане должны продолжать пользоваться антисептиками, чтобы предотвратить инфицирование COVID-19.
"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали", - сказала она.
Также Анна Попова сказала в своем интервью на телеканале «Россия-1»,что инфекция сохраняет свою активность на поверхности в течении 48 часов.
Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии в середине марта. За все время коронавирусом заразились более 18 миллионов человек. На первом месте по числу зараженных находится США, где количество летальных исходов превысило 158 тысяч. В Бразилии от болезни скончались 93,6 тысячи человек. На третьем месте находится Индия, где зафиксировано 37 тысяч смертей. Россия занимает четвертое место по числу инфицированных. В нашей стране, по данным портала стопкоронавирус.ру, выявлено 845 тысяч случаев заражения. Из них выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128.
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ИСТОЧНИК KP.RU