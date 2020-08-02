2020-08-02T14:30:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора

Инфекция сохраняет свою активность на поверхности до 48 часов
Анастасия РЫШКОВА
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Любой антисептик губителен для коронавирусаЛюбой антисептик губителен для коронавирусаФото: ТАСС
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Анна Попова сказала, что любое дезинфицирующее средство «убивает» коронавирус. Глава Роспотребнадзора заявила, что граждане должны продолжать пользоваться антисептиками, чтобы предотвратить инфицирование COVID-19.

"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали", - сказала она.

Также Анна Попова сказала в своем интервью на телеканале «Россия-1»,что инфекция сохраняет свою активность на поверхности в течении 48 часов.

Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии в середине марта. За все время коронавирусом заразились более 18 миллионов человек. На первом месте по числу зараженных находится США, где количество летальных исходов превысило 158 тысяч. В Бразилии от болезни скончались 93,6 тысячи человек. На третьем месте находится Индия, где зафиксировано 37 тысяч смертей. Россия занимает четвертое место по числу инфицированных. В нашей стране, по данным портала стопкоронавирус.ру, выявлено 845 тысяч случаев заражения. Из них выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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