Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Анна Попова сказала, что любое дезинфицирующее средство «убивает» коронавирус. Глава Роспотребнадзора заявила, что граждане должны продолжать пользоваться антисептиками, чтобы предотвратить инфицирование COVID-19.

"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали", - сказала она.

Также Анна Попова сказала в своем интервью на телеканале «Россия-1»,что инфекция сохраняет свою активность на поверхности в течении 48 часов.

Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии в середине марта. За все время коронавирусом заразились более 18 миллионов человек. На первом месте по числу зараженных находится США, где количество летальных исходов превысило 158 тысяч. В Бразилии от болезни скончались 93,6 тысячи человек. На третьем месте находится Индия, где зафиксировано 37 тысяч смертей. Россия занимает четвертое место по числу инфицированных. В нашей стране, по данным портала стопкоронавирус.ру, выявлено 845 тысяч случаев заражения. Из них выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU