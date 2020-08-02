Аналитики сообщили, какой автомобиль россияне покупают чаще всего
За первую половину 2020 года граждане приобрели 600 тысяч новых машин
Названы самые популярные у россиян марки автомобилейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самой популярной маркой автомобиля по итогам первых шести месяцев 2020 года оказалась LADA. Из 600 тысяч новых машин, купленных в России за полгода, 126 тысяч были "Ладами", сказано в отчёте аналитического агентства "Автостат".
Следующими по популярности оказались автомобили марки KIA, их купили 88,9 тысяч раз, а машины Hyundai граждане России приобрели 66,8 тысяч раз, сообщает РИА Новости.
Первую пятёрку лидеров замыкают Renault и Toyota. С начала года россияне купили себе 51,7 тысячи и 40,2 тысячи этих автомобилей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU