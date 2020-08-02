2020-08-02T14:13:35+03:00
Общество

Аналитики сообщили, какой автомобиль россияне покупают чаще всего

За первую половину 2020 года граждане приобрели 600 тысяч новых машин
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Названы самые популярные у россиян марки автомобилейНазваны самые популярные у россиян марки автомобилейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самой популярной маркой автомобиля по итогам первых шести месяцев 2020 года оказалась LADA. Из 600 тысяч новых машин, купленных в России за полгода, 126 тысяч были "Ладами", сказано в отчёте аналитического агентства "Автостат".

Следующими по популярности оказались автомобили марки KIA, их купили 88,9 тысяч раз, а машины Hyundai граждане России приобрели 66,8 тысяч раз, сообщает РИА Новости.

Первую пятёрку лидеров замыкают Renault и Toyota. С начала года россияне купили себе 51,7 тысячи и 40,2 тысячи этих автомобилей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России предложили повысить акциз на табак
Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора
Аналитики сообщили, какой автомобиль россияне покупают чаще всего
Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в 80 регионах России стабилизируется
7,5 тысячи человек за сутки пересекли границу России и Абхазии
Эксперты рассказали о самых популярных среди россиян товарах
Кокорин сказал, как забрал себе "девятку" в "Спартаке"
ВДВ получат новую парашютную систему «Дальнолет»
Десантники совершили крестный ход по Красной площади в День ВДВ
Названа причина, почему лучше не покупать готовый фарш
Кокорин ушел из "Зенита" в "Спартак"
Коронавирусом в мире заразились 18 миллионов человек
Появилось видео с южными гладкими китами, которые близко подплыли к серферам на пляже в Сиднее
В Минобрнауки назвали направления в вузах с приростом бюджетных мест
Вакцину от коронавируса центра "Вектор" начнут производить в ноябре
Будут ли повышать стоимость платного обучения в вузах, рассказали в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, когда вузы сообщат о появлении новых бюджетных мест
Замглавы Минобрнауки рассказал, какая доля студентов обучается на бюджетных отделениях
Трансфер Кокорина в "Спартак" выдала всего одна фраза на видео в соцсетях "красно-белых"
Половина российских школьников должна быть обеспечена бюджетными местами, сообщили в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, на сколько бюджетных мест расширят университеты
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Правительство упростило оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Онколог рассказал о причинах горечи во рту
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ