В России предложили повысить акциз на табак

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:54:44+03:00

Акцизы на табак выросли с 1 января в среднем на четыре процента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минздраве считают, что налог следует увеличить до уровня, рекомендованного ВОЗ

Изменить размер текста: A A

В России следует рассмотреть повышение акциза на табак до уровня, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Она отметила, что, по опыту других стран, повышение налогов чаще всего оказывается наиболее эффективной мерой в борьбе с употреблением табака.

- Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ, - заявила Драпкина.

Специалист отметила важность повышения возраста продажи табака до 21 года и внедрение стандартной упаковки для всех сигарет. На ней должны быть написаны предупреждения о вреде курения.

С начала 2020 года акциза на табак выросла в среднем на 4%, а следующее повышение запланировано на начало 2021 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России предлагают в несколько раз увеличить штрафы за продажу несовершеннолетним насвая, табачной продукции и табачных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU