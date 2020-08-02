Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:18:15+03:00

Премьер-министр РФ подписал распоряжение, согласно которому раз в неделю будут выполняться авиарейсы по маршруту Москва-Женева-Москва

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Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому граждане Швейцарии могут въезжать в Россию в ближайшее время.

"Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Один раз в неделю будут выполняться рейсы из Москвы в Женеву и обратно. Авиакомпании подготовят уведомления для пассажиров об открытии «авиамоста».

Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой 1 августа.

Напомним, что после объявленной ВОЗ пандемии коронавируса в марте главы мировых держав приняли решение прекратить авиасообщение, чтобы избежать еще большего распространения инфекции. Спустя почти пять месяцев некоторые страны приняли решение возобновить перелеты. Так, с 1 августа из России можно отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.

ИСТОЧНИК KP.RU