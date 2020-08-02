Противоядие от старости: итальянец в 96 лет закончил университет

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:24:50+03:00

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Джузеппе Патерно получил диплом с отличием, закончив факультет философских и исторических исследований Университета Палермо. Окончание вуза совпало с пандемией коронавируса, но даже необходимость учиться дистанционно не остановила усердного студента.

Ректор учебного заведения Фабрицио Микари решил лично поздравить и вручить диплом Патерно. Он отметил, что Джузеппе является примером для многих студентов вуза. Его экзаменационный бал показал 110 из 110.

«Мой энтузиазм всегда был велик — это мое противоядие против старости. Теперь, когда я на финише, я все еще смотрю в будущее. Кто знает, может быть, я мог бы поучиться еще два года в магистратуре, ведь моя мама Джованна дожила до 100 лет. Значит, и у меня есть шанс", - сказал 97-летний выпускник.

Джузеппе Патерно родился в 1923 году. Его семья была бедной, и он не сразу окончил школу. Аттестат о среднем образовании сеньор Патерно получил лишь в 31 год. Потом началась Вторая мировая война, которая помешала поступлению в высшее учебное заведение. Джузеппе начал работать на итальянских государственных железных дорогах. Работа всю жизнь была в приоритете и на обучение не хватало времени, но мысль о том, чтобы получить знания в Университете его не оставляла. Лишь в 2017 году Джузеппе Патерно поступает в Университет Палермо, передает портал Yahoo.

ИСТОЧНИК KP.RU